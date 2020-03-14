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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Правозащитник Пономарев сообщил об избиении в полиции

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Правозащитник Лев Пономарев сообщил, что его и еще одного задержанного после акции у здания ФСБ в Москве избили неизвестные в Таганском отделении полиции.

"Меня и еще одного молодого человека вытащили из камеры, по пути я потерял слуховой аппарат. Парню досталось больше, он молодой. Меня все-таки, может, стеснялись бить", - сказал 78-летний Пономарев "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, их тащили "четыре-пять человек в полицейской форме, в масках, без жетонов".

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Пономарев сообщил, что намерен обратиться в суд по факту избиения.

Он также заявил, что после эпизода с избиением ему удалось добиться того, чтобы пустили адвоката.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием полиции по данному вопросу.

Ранее Пономарева и еще нескольких человек задержали у здания ФСБ, где они пытались проводить по очереди одиночные пикеты, заявлял правозащитник. Вместе с Пономаревым, по его словам, были задержаны еще около десяти человек.

Среди задержанных также оказались координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов и его соратник Леонид Развозжаев.

Москва Лев Пономарев Лубянка ФСБ Сеть

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