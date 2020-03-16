Обязательный карантин потребуется по прибытии в Москву из десятков стран

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Требование по обязательной самоизоляции сроком на 14 суток после посещения неблагополучных по коронавирусу стран теперь распространяется в Москве на десятки государств; соответствующий указ в понедельник подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Теперь обязательный карантин необходимо будет пройти тем, кто прибыл из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС.

Режим самоизоляции также распространяется на совместно проживающих с прибывшими из этих стран лиц.

Ранее в список стран, после которых требуется самоизоляция, входили Китай, Южная Корея, Италия, Франция, Германия, Испания и Иран.