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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:08

Кафе и рестораны в Москве из-за коронавируса закрывать не будут

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Предприятия общественного питания не будут закрывать в связи с введением в Москве запрета на проведение досуговых мероприятий с участием более 50 человек, сообщил "Интерфаксу" глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

"Действие указа не распространяется на предприятия общественного питания", - сказал он.

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В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом. Так, до 10 апреля запрещается проведение любых досуговых мероприятий с участием граждан в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности на открытом воздухе с любой численностью участников, а в зданиях, строениях, сооружениях (помещение в них) с числом участников более 50 человек единовременно.

Москва

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