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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:16

"Яндекс.Еда" и Delivery Club зафиксировали рост спроса в выходные

В компаниях считают, что начавшаяся неделя будет еще более показательной

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Российские сервисы по доставке еды отметили повышение спроса на продукты и готовую еду в минувшие выходные, сообщили "Интерфаксу" в "Яндекс.Еде" и Delivery Club.

Эпидемия коронавируса

По данным Delivery Club, количество заказов за прошедшие выходные увеличилось на 22%, рост среднего чека составил 15%.

"Это происходит на фоне высокой базы - неделю назад отмечался Международный женский день. В большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о "запасах", а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин", - отмечают в пресс-службе сервиса.

В "Яндекс.Лавке" также отметили рост среднего чека и увеличение числа товаров в корзине пользователей.

"Яндекс.Еда" также зафиксировала увеличение заказов, но не уточнила цифры. "К коллапсу это не привело, мы ищем возможности расширения емкости распределительных складов и начинаем сотрудничать с новыми поставщиками, чтобы обслужить всех клиентов", - сообщил представитель компании.

Товары длительного хранения пользовались спросом во всех опрошенных сервисах.

"Для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов", - добавили в Delivery Club.

"Яндекс.Еда" Delivery Club

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