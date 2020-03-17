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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:08

Детские сады в Москве закрываться из-за коронавируса не будут

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - В детских садах Москвы сохраняется свободное посещение, закрывать их из-за коронавируса не будут, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"С 21 марта по 12 апреля включительно занятия в московских школах будут отменены. При этом сохранится возможность посещения детских садов и школ воспитанниками дошкольных групп и учащимися 1-4 классов",- сказала Ракова журналистам во вторник.

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Она отметила, что власти понимают, что не у всех есть возможность сидеть с ребенком дома или оставить его с бабушками или нянями.Поэтому по запросам родителей в 1-4 классах откроются дежурные группы численностью до 12 человек.

Ракова отметила, что перед занятиями детям будут измерять темпертуру, а помещения в школах будут регулярно дезинфицировать. В дошкольных группах сохранится свободное посещение - родители сами будут решать, вести ли ребенка в детский сад.

Москва

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