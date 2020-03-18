Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

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Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Российские школы будут отправлены на каникулы с 23 марта до 12 апреля, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.

По словам Кравцова, операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к образовательным ресурсам для дистанционного обучения детей. Также, по его словам, крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный онлайн-доступ к своим учебникам.

Тем не менее, во время каникул, по словам Кравцова, школы не будут закрыты полностью - в частности, с ограничениями будут работать начальные классы. "Если по каким-то причинам родители не смогут оставить детей дома, с учетом всех требований Роспотребнадзора школьников можно будет привести в школу", - добавил Кравцов.

Ранее, 16 марта, решение закрыть школы с 21 марта по 12 апреля было принято в Москве. При этом детские сады в столице решили не закрывать, оставив там свободное посещение.