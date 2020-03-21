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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

В Москве число зараженных коронавирусом достигло 137

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Общее число выявленных в Москве случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией за последние сутки выросло на шесть - до 137, сообщили "Интерфаксу" в субботу в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Среди заболевших есть ребенок, чьи родители ранее были госпитализированы в стационары. Ребенок отправлен на лечении в больницу имени Бышляевой, сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу стало известно, что число заболевших коронавирусом, выявленных на территории России, достигло 306. За сутки были выявлены 53 новых случая.

Между тем заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила журналистам, что за сутки еще трое пациентов выписались из московских больниц. Всего в Москве вылечились восемь человек.

Москва

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