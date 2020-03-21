Число излечившихся в Москве от коронавируса возросло до восьми

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на субботу из московских стационаров выписано восемь пациентов, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам.

"У нас есть хорошая новость - восемь человек прошли лечение, полностью выздоровели и на сегодняшний день выписаны из наших медицинских учреждений", - сказала она.

Таким образом, за минувшие сутки еще трое пациентов, излечившихся от COVID-19, выписаны из московских больниц.

Ракова напомнила, что в настоящее время в Москве официально подтвержден диагноз новой коронавирусной инфекции у 131 человека.

Она пояснила, что благодаря работе оперативного штаба по противодействию распространения COVID-19 удалось установить около 6000 лиц, контактировавших с заболевшими коронавирусом.