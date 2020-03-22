Собянин назвал полной чушью слухи о вводе войск в Москву из-за коронавируса

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин категорически опроверг информацию, распространяемую в соцсетях, о якобы вводе войск в столицу для контроля ситуации с коронавирусом.

"Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска. Это полная чушь, близко ничего нет", - сказал Собянин в фильме "Коронавирус. Все что нужно знать", вышедшем в эфир "Первого канала" в воскресенье.

По словам мэра, подобные информационные вбросы сопровождались кадрами "с военных парадов или еще чего-нибудь".

Он также отметил, что власти не собираются закрывать метро в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Ранее в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1" Собянин подчеркнул, что в случае остановки работы метро на ее восстановление уйдет около полугода, поэтому движение сохранят при любой ситуации.

Московский метрополитен за всю свою историю прекращал работу лишь однажды менее чем на сутки во время Великой Отечественной войны: 16 октября 1941 года, во время битвы под Москвой, однако уже к вечеру метро вновь заработало.

Ранее в воскресенье в федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусной инфекции заявили, что принимаемых в России мер для предупреждения распространения вируса сейчас достаточно, ужесточения карантина не планируется.