Оперативный штаб отверг планы ужесточения мер по борьбе с коронавирусом в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Принимаемых в России мер для предупреждения распространения коронавирусной инфекции сейчас достаточно, ужесточения карантина не планируется, заявили в федеральном оперативном штабе.

"Никакого жесткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - говорится в сообщении штаба, распространенном в воскресенье.

В штабе также порекомендовали журналистам "аккуратней работать с информацией от разного рода "источников". Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти намерены ужесточить карантинные меры в стране.

Ранее в России были введены некоторые ограничения для борьбы с коронавирусом. В частности, людей прекратили пропускать через сухопутную границу с Белоруссией, Грузией, Польшей и Норвегией. Ограничен въезд в Россию для иностранцев.

Прибывшие из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу должны на протяжении 14 дней находиться в самоизоляции, а при возникновении симптомов болезни вызывать врачей на дом.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся более 50 тысяч граждан, которые приехали из-за рубежа и контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19.