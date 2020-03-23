В Москве 7 корпусов больниц приспособили для лечения инфицированных COVID-19

В случае необходимости для борьбы с новой инфекцией могут переоборудовать еще 10 корпусов

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл отделение для больных с коронавирусной инфекцией в городской клинической больнице №67 имени Ворохобова.

По его словам, это корпус стал в Москве одним из семи, приспособленных для лечения инфицированных COVID-19 и тех лиц, у кого подозревают заражение новым вирусом. Столичный мэр отметил, что новейший корпус на 50 тыс. квадратных метров в больнице имени Ворохобова, где располагается перинатальный центр, также будет временно использоваться для борьбы с коронавирусом.

Собянин добавил, что в ближайшее время, в случае нарастания угрозы распространения коронавируса городские власти готовы приспособить для борьбы с инфекцией еще 10 корпусов больниц, не считая быстровозводимого инфекционного центра в новой Москве.

Собянин подчеркнул, что по мере нарастания угрозы распространения коронавируса в Москве принимаются очень серьезные меры. "Сегодня было объявлено о моем решении о переводе на домашнее положение москвичей старше 65 лет и хроников. Это очень важная мера, потому что мы в первую очередь должны заботиться о них, оберегать их. Для них это наиболее опасная инфекция", - отметил мэр.

Он напомнил, что в Москве также начали работать девять городских лабораторий на исследования на коронавирус. "В том числе на территории 67-й больницы находится лаборатория, которая способна тестировать на коронавирус", - сказал Собянин.

Мэр поблагодарил врачей ГКБ №67 за оперативную подготовку нового корпуса к приему пациентов с коронавирусом. "Действительно даже за 10 дней при помощи всех городских служб провести такую реорганизацию - это сложнейший процесс. Коллектив с этим справился", - добавил Собянин.

В настоящее время на территории Новой Москвы строится коронавирусный центр. Комплекс общей площадью около 70 тыс. кв.м займет территорию в 43 га. Больница будет рассчитана на 500 мест, в том числе 250 коек реанимации. Она будет состоять из нескольких корпусов, которые в зависимости от предназначения будут строиться с применением различных материалов - бетонных блоков, модульных конструкций и многослойных сэндвич-панелей, которые можно быстро склеить между собой.