Пожилых преподавателей МГУ отправили на самоизоляцию

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Ректор Московского государственного университета имени Ломоносова Виктор Садовничий выпустил распоряжение, в соответствии с которым сотрудники вуза старше 65 лет должны уйти в самоизоляцию.

"Руководителям структурных подразделений МГУ необходимо обязать сотрудников старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля 2020 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МГУ в понедельник.

Ранее 23 марта мэр Москвы Сергей Собянин выпустил указ, обязывающий москвичей старше 65 лет находиться дома во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В МГУ на удаленную работу по распоряжению ректора будет переведена часть сотрудников, а работа подразделений вуза должна быть организована с минимальным количеством людей на рабочих местах, отмечается в сообщении университета.