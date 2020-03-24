Московские больницы получат до 200 тыс. руб. на лечение каждого пациента с коронавирусом

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования вводит три новых тарифа на оплату медицинских услуг, необходимых для лечения коронавирусной инфекции у детей и взрослых в городских стационарах. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, лечение пациентов с коронавирусной инфекцией проводится за счет средств городского фонда ОМС. Для этого был определен специальный тариф в расчете на одного пациента.

Стоимость законченного случая лечения новой коронавирусной инфекции составит до 200 тыс. рублей для взрослого населения и для детей, и до 205,2 тыс. рублей для детей при условии их пребывания в больнице совместно с одним из родителей или другим законным представителем, сказала Ракова.