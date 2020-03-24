В Минздраве РФ заявили, что коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова заявила, что коронавирус можно лечить ибупрофеном и парацетамолом.

"Ибупрофен можно и нужно назначать пациентам с коронавирусом наравне с парацетамолом, и здесь мы солидарны с Всемирной организацией здравоохранения", - приводит слова Малинниковой пресс-служба Минздрава.

При этом медик подчеркнула, что главное для пациентов - строгое следования рекомендациям врача, поскольку назначить необходимое в каждом конкретном случае лечение может назначить только лечащий врач.

Всемирная организация здравоохранения 19 марта отменила свою рекомендацию не использовать ибупрофен у пациентов с коронавирусом, отмечают в Минздраве.

"ВОЗ консультируется с врачами, лечащими пациентов с COVID-19, и не получает информации о каких-либо негативных эффектах ибупрофена, помимо обычных известных побочных эффектов, которые ограничивают его использование для определенных групп населения. Основываясь на имеющейся в настоящее время информации, ВОЗ не дает рекомендаций против использования ибупрофена", - говорится в сообщении ВОЗ, которое приводит Минздрав.