Общее число зараженных COVID-19 в РФ приблизилось к отметке в 500 человек

Наибольшее количество новых заражений за сутки отмечено в Москве - 28 случаев

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Количество заболевших коронавирусом COVID-19 в РФ за сутки увеличилось с 438 до 495, говорится на сайте стопкоронавирус.рф; также сообщается, что по данным на 24 марта, 22 человека выздоровело.

"За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах", - отмечается в сообщении.

Согласно сообщению, наибольшее число новых заражений (28) - в Москве. На втором месте Санкт-Петербург - там за сутки пять новых случаев. По четыре случая в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан три случая. По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По одному новому случаю зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

"По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали в последние две недели страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты (тестов на коронавирус - ИФ) подтверждены в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Также определен круг лиц, с которыми контактировали зараженные. Контактные лица будут помещены под медицинское наблюдение, сейчас проводится их лабораторное обследование, отмечается в сообщении.

Накануне, 23 марта, премьер Михаил Мишустин сообщал, что в России за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 71 человека, достигнув 438. Он также сообщил, что 17 человек выздоровели. "В России ситуация развивается не так остро, как в других, особенно европейских странах", - отметил Мишустин.

В свою очередь, в столичном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что все новые случаи инфицирования в России за сутки, с 22 по 23 марта, - 71 случай - были зафиксированы в Москве.