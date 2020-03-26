Число жертв коронавируса в мире превысило 20 тысяч человек

Временная больница для заболевших коронавирусом на рынке в Белграде Фото: Reuters

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на 02:30 по московскому времени четверга, в мире насчитывалось 430 тыс. 870 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 20 тыс. 81, поправились более 102 тыс., сообщила газета South China Morning Post.

За сутки с 03:00 мск минувшей среды, число подтвержденных случаев заболевания в мире выросло на 45,218 тыс. скончавшихся - на 2,382 тыс.

Издание ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на вечер среды, в стране зафиксировано 7,5 тыс. смертных случаев в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 74,386 тыс. больных.

В Испании зафиксировано 47,610 тыс. больных (скончались 3,434 тыс.), Германии - 31,554 тыс. (149), Франции - 22,3 тыс. (1,1 тыс.), Швейцарии - 8,836 тыс. (86), Великобритании - 8,077 тыс. (422), Нидерландах - 6,412 тыс. (356), Австрии - 5,282 тыс. (30), Бельгии - 3,743 тыс. (88), Норвегии - 2,566 тыс. (10), Португалии - 2,362 тыс. (33), Швеции - 2,272 тыс. (36), Дании - 1,715 тыс. (32), Турции - 1,529 тыс. (37), Чехия - 1,497 (три), Ирландия - 1,329 тыс. (семь), Люксембург - 1,099 тыс. (восемь).

В США, по данным South China Morning Post, на вечер среды по московскому времени зафиксировано 53,005 тыс. инфицированных, 711 смертных случаев. В то же время, как сообщил в ночь на четверг американский университет Джона Хопкинса, который также ведет статистику по коронавирусу, в Соединенных Штатах насчитывается 62,8 тыс. больных, скончались 919 человек.

В Бразилии коронавирус выявлен у 2,201 тыс. человек, скончались 46, в Канаде - у 1,959 тыс. человек, 20 случаев смерти, Эквадоре - 1,049 тыс. (27).

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,281 тыс. человек, зарегистрирован 81,218 тыс. случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 2,077 тыс. при 27,017 тыс. заразившихся.

В Южной Корее на вечер среды зарегистрированы 126 случаев смерти в результате вызываемого вирусом заболевания, общее число заболевших в стране достигло 9,137 тыс.

На территории Японии, с учетом пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера, инфицировано 1,983 тыс. (скончались 55), в Израиле - 1,930 тыс. (три), Малайзии - 1,796 тыс. (18), Пакистане - 1 тыс. (семь).

В Австралии выявлено 2,423 тыс. заболевших, зарегистрировано восемь смертей.

Менее 1 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксированы еще более чем в 150 странах и районах мира.

Данные газеты постоянно корректируются в соответствии с поступаемой официальной информацией.

Как сообщалось, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.