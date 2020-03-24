Путин заявил, что больница в Коммунарке работает как часы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал работу главврача больницы номер 40 в Коммунарке (Москва) Дениса Проценко примером хорошей работы.

В больнице находятся пациенты с подозрением на коронавирус, и во вторник ее посетил глава государства. "Хочу вас поблагодарить за то, как организована работа в вашем учреждении. Передайте самые наилучшие, теплые слова благодарности всему вашему коллективу. Я посмотрел, как они трудятся, все на "боевых постах" - не хочется употреблять такие вот военные выражения, - но все работает у вас как часики такие хорошие слаженные", - сказал Путин на встрече с главврачом Денисом Проценко после осмотра клиники.

Президент выразил мнение, что специалисты в больнице "знают, чего делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся технику, аппаратуру, средства". "Все в значительной степени благодаря Вам. Потому что надо - я это по себе знаю - уметь организовать работу. У вас получилось, это хороший пример того, как нужно организовывать работу подобного рода", - подчеркнул Путин.

Ранее во вторник о том, что глава государства прибыл с визитом в больницу для коронавирусных пациентов в Коммунарке, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства осмотрел медицинское учреждение в сопровождении главврача Проценко. Тот поделился своими впечатлениями от больницы, заметив, что она соответствует европейскому уровню. Во время обхода президент облачился в желтый защитный костюм.

Перед этим в Ново-Огарево Путин провел совещание по вопросам борьбы с коронавирусом. В нем приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Он (президент) выслушал доклады о положении дел. На совещании решили съездить в больницу в Коммунарке, посмотреть, как там обстоят дела", - заявил Песков.

Больница в Коммунарке

В начале марта заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова говорила, что больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке.

Больница в Коммунарке станет опорной для всех таких пациентов, отмечала Ракова. В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс, сообщала представитель московской мэрии.