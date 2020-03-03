Приехавших в Москву с подозрением на коронавирус будут лечить в Коммунарке

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Больных с ОРВИ, прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу, примет новый больничный комплекс в Коммунарке, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова журналистам во вторник.

По ее словам, этот комплекс станет опорным для всех таких пациентов. В дальнейшем все люди с симптомами ОРВИ, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидобстановкой, будут госпитализироваться в этот комплекс.

"В настоящий момент таких пациентов перевозят из Инфекционной клинической больницы №1 в больницу в Коммунарке. В комплексе соблюдены условия разобщенного пребывания, качественной диагностики и лечения. Больничный комплекс в Коммунарке - одна из крупнейших современных клиник в нашей стране. Особое внимание здесь уделено комфорту пациентов. Оборудованы маломестные палаты с большими окнами, высокими потолками и санузлами, приспособленными для доступа маломобильных граждан", - добавила Ракова.

В России подтверждены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили ранее во вторник в Роспотребнадзоре.

Среди них двое граждан Китая, выписанных из больницы в середине февраля, трое эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян, находящиеся под карантином в Казани, а также вернувшийся из Италии россиянин.