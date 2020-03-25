Почти половина москвичей фактически оказалась на карантине из-за коронавируса

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Почти половина москвичей в реальности находятся на карантине из-за коронавируса, в столице предпринимаются достаточно жесткие меры, но их не прикрывают громкими фразами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это же очевидно видно: когда в метро у нас на 40-50% уменьшился поток людей, это и означает, что 40-50% людей уже находятся фактически на карантине. Это и есть те меры, которые мы предпринимаем", - сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

"Вот говорят, посмотрите где-то там за рубежом на улицах (силовики - ИФ) стоят с собаками. Да, не в этом дело, а в том, сколько сегодня реально групп населения перестали передвигаться, ходить на работу и находятся дома в режиме самоизоляции", - отметил он.

Собянин добавил: "Вот что самое главное, и этим мы занимаемся, но при этом не "брякаем" словами и не говорим, что делаем невесть что и не выпускаем на улицы для показухи Росгвардию".

Как подчеркнул мэр Москвы, надо понимать, что стоит за словами "карантин" и "режим ЧС". "Это ограничение прав и свобод граждан (...) Мы делаем все то же самое, но не называем это какими-то громкими словами", - отметил он.

"Когда мы миллиону граждан, прибывших из-за границы, сказали, что вы, ребята, изолированы, это что, не карантин? А когда мы объявили, что два миллиона пожилых людей в Москве находятся на самоизоляции, это что, не карантин? А когда отправили домой полтора миллиона московских школьников, это не карантин? А когда мы обратились к работодателям с просьбой перевести работников на дистанционную работу, где это возможно, (...) это что, не карантин?" - продолжил Собянин.

"Чемодан вирусов из Куршевеля"

Мэр Москвы также предупредил, что пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден. "Мы только в начале этого пика заболеваемости, мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем мы наблюдаем в других странах. Но то, что он будет, я в достаточной степени уверен, по крайней мере, по Москве", - сказал чиновник.

Он уточнил, что "по другим регионам может только догадываться". "По Москве я вижу, что происходит. Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы. Половина!", - сказал мэр.

Плюс, достаточно большая доля москвичей были за границей. "Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда",- отметил Собянин.

"Не надо себя успокаивать, что у нас все рассосется само собой"

"Поэтому это ситуация объективная, не надо себя утешать и не надо себя успокаивать, что у нас рассосется все само собой. Не надо",- подчеркнул мэр.

По мнению Собянина, это позволит гражданам вести себя более дисциплинированно, а не думать, что "как-нибудь пронесет, обойдет стороной, да и бог с ним". "Давайте будем настраиваться, что не обойдет. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - сказал Собянин.

Как раз для того, чтобы сгладить пик заболеваемости, и введены все ограничительные меры, подчеркнул он. Мэр выразил уверенность, что "сложные времена пройдут".

"Причем это не годы же, это несколько месяцев, пройдут эти сложные времена, и мы вернемся опять к нормальной жизни. Восстановится экономика, восстановится работа промышленных предприятий. Жизнь продолжается. Поэтому надо с оптимизмом смотреть в будущее, но при том не расслабляться",- сказал Собянин и выразил надежду на помощь москвичей в текущей ситуации.

Ранее мэр Москвы также заявил, что все кафе, рестораны, крупные торговые центры и прочие увеселительные точки должны быть закрыты в объявленную президентом Владимиром Путиным выходную неделю.