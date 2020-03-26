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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:14

Приостановился льготный проезд в транспорте для школьников и студентов Москвы

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, льготный проезд для старшеклассников и студентов в столице временно не будет действовать с 26 марта с целью минимизации контактов между людьми в условиях угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Бесплатный проезд также отменен для пожилых москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями, которые обязаны соблюдать с 26 марта по 14 апреля режим самоизоляции.

"Приостановка бесплатного проезда в общественном транспорте распространяется на студентов колледжей и вузов, а также на пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Мера - непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", - написал ранее Собянин на своем личном сайте.

Сообщалось, что в Москве школы и колледжи закрываются с 21 марта по 12 апреля, а их ученики и студенты переходят на дистанционное обучение.

Москва коронавирус COVID-19

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