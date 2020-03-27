Московские врачи вылечили уже 18 пациентов c COVID-19

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло до 18 человек, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве еще три пациента выздоровели от новой коронавирусной инфекции. Двух выписали из инфекционной клинической больницы № 2 и одного из медицинского комплекса в Коммунарке", - сказала Ракова в пятницу журналистам.

По ее словам, проведенные после лечения исследования на наличие у пациентов заболевания показали отрицательный результат. "При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили соответствующие рекомендации", - добавила Ракова.

По данным оперштаба по коронавирусу на 26 марта, число зараженных новой инфекцией в России достигло 840 человек, увеличившись за сутки на 182 человека. Всего новые случаи были зарегистрированы в 18 регионах, 136 из 182 - в Москве. Накануне также были зафиксированы два первых летальных исхода от коронавируса, оба приходятся на российскую столицу.