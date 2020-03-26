У всех вернувшихся в РФ граждан анализ на COVID-19 будут брать прямо в аэропорту

В зоне прилета международного аэропорта Внуково Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что тестирование на наличие коронавируса будет проводиться всем возвращающимся в Россию из зарубежных стран прямо в аэропорту.

"Минтранс совместно с МИДом должны подготовить план вывоза людей из зарубежных стран и у всех вернувшихся прямо в аэропорту будет соответственно брать анализы на выявление новой коронавирусной инфекции", - сказал Мишустин на заседании правительства в четверг.

Он подчеркнул, что для снижения риска развития ситуации с коронавирусом по неблагоприятному сценарию в России будет вводится "ограничение внешнего притока людей, которые могут быть так или иначе переносчиками инфекции".

"С 27 марта будет прекращено регулярное и чартерное авиасообщение из российских аэропортов в другие государства и обратно, за исключением полетов для вывоза российских граждан, которые находятся сейчас за рубежом", - сказал премьер.

Он поручил МИД помочь этим гражданам с документами и проживанием за границей. "А министерству финансов - обеспечить немедленное финансирование (этих мероприятий - ИФ)", - сказал Мишустин.

Глава правительства обратился и к гражданам, которые не могут вылететь в Россию. "Прошу тех граждан, кто не может вылететь, обратиться в посольства и консульства РФ и сообщить им свои контакты и необходимые данные", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Мишустин поручил тестировать на коронавирус всех граждан, прибывающих из стран, где зафиксированы вспышки COVID-19. Согласно поручению премьера, опубликованному на сайте правительства, у приезжающих будут измерять температуру, брать материал на выявление новой коронавирусной инфекции и выдавать постановление главного государственного санитарного врача о 14-дневной домашней изоляции со дня возвращения в Россию.

Ранее 26 марта российский федеральный штаб по COVID-19 сообщил, что в стране за сутки число заболевших увеличилось на на 182 и составляет 840 человек. Также были зафиксированы два первых летальных исхода от коронавируса.