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Суд смягчил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве Беглецу

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Второй кассационный суд изменил наказание фигуранту дела о беспорядках в Москве Данилу Беглецу, который был осужден на два года колонии общего режима за применение насилия к полицейскому на несанкционированной акции протеста летом 2019 годав столице, сообщил "Интерфаксу" адвокат Леонид Соловьев в пятницу.

Отбывать срок Беглец теперь будут в колонии-поселении, а не в колонии общего режима, отметил Соловьев. В остальной части приговор был оставлен без изменений.

Протесты в Москве

Смягчение приговора означает, что Беглецу "зачтется срок нахождения в следственном изоляторе из расчета 1 день за 2 в колонии-поселении", пояснил Соловьев. Он отметил, что по примерным расчетам, Беглец отбыл в местах лишения свободы около 10 месяцев, осталось 14 месяцев. По словам адвоката, условия в колонии-поселении облегченные в сравнении с общим режимом.

Дело Беглеца

Как сообщалось, 3 сентября 2019 года Тверской суд назначил Беглецу два года колонии общего режима, признав его виновным в применении не опасного для здоровья насилия в отношении полицейского на акции протеста 27 июля в центре Москвы (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Впоследствии Мосгорсуд оставил приговор Беглецу в силе, и с 17 ноября Беглец был этапирован в колонию в Костромской области.

Согласно фабуле дела, 27 июля Беглец, участвуя в несогласованном мероприятии на пересечении Большой Дмитровки и Камергерского переулка, схватил потерпевшего - прапорщика полиции Никитина - за руку и дернул ее, причинив боль сотруднику МВД.

Изначально Беглец был привлечен к уголовной ответственности как подозреваемый в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля. Позднее следствие изменило квалификацию его действий и предъявило обвинение в насилии в отношении представителя власти, которое он признал.

В центре столицы 27 июля в течение дня проходила не санкционированная властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. По итогам мероприятия задержанными оказались свыше тысячи человек.

После акции СКР возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ), по которым были задержаны более десяти человек.

Данил Беглец Москва Леонид Соловьев

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