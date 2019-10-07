Мосгорсуд оставил в силе приговор Данилу Беглецу по "делу 27 июля"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений приговор Данилу Беглецу, которому Тверской суд 3 сентября назначил два года колонии общего режима за то, что он дернул полицейского за руку на акции 27 июля в Москве.

Апелляции защиты суд оставил без удовлетворения.

Адвокаты Ильнур Шарапов и Станислав Рыбчинский считают приговор Тверского суда чрезмерно суровым и несправедливым. Они напомнили, что их подзащитный полностью признал вину, принес извинения потерпевшему, по собственной инициативе выплатил последнему компенсацию морального вреда. Они просили заменить ему реальный срок на условный, либо назначить ему другое наказание, предусмотренное обвинением, либо закрыть уголовно дело и назначить Беглецу судебный штраф.

Защита также обратила внимание суда, что у Беглеца двое малолетних детей, один из которых тяжело болен, и он является единственным кормильцем в семье.

Гособвинение просило оставить приговор без изменений.

Беглеца арестовали 9 августа по уголовному "делу 27 июля" о массовых беспорядках на несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило только в насилии в отношении представителя власти. Поскольку он признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке. Прокурор просил назначить ему три года и два месяца колонии.

26 августа Тверской суд оштрафовал его не 20 тысяч рублей за участие в несанкционированной акции, создавшей помехи в работе транспорта и систем жизнеобеспечения.