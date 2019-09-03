Дернувший полицейского за руку Данила Беглец получил два года колонии

Прокурор просила для него больше трех лет общего режима

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил к двум годам общего режима фигуранта "дела 27 июля" Данилу Беглеца, признав его вину в нападении на полицейского в центре города. Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса".

Судья Анатолий Беляков признал его виновным по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для здоровья).

По версии следствия, подсудимый на перекрестке Большой Дмитровки и Камергерского переулка, пытаясь помешать действиям силовиков, сзади схватил прапорщика полиции Никитина за руку и дернул, причинив полицейскому физическую боль.

Прокурор попросила за это три года и два месяца колонии общего режима.

Беглец заявил в суде, что раскаивается, и попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. У него на иждивении дети 2017 и 2019 годов рождения. Адвокат Станислав Рыбчинский сказал, что его подзащитный готов возместить потерпевшему моральный ущерб и уже передал ему 10 тысяч рублей.

Поскольку Беглец признал вину, его дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств.

Его арестовали 9 августа по уголовному "делу 27 июля" о массовых беспорядках. Сначала его обвинили в нанесении ударов неустановленным силовикам и в участии в массовых беспорядках, позднее следствие изменило квалификацию его действий и обвинило только в насилии в отношении представителя власти.

26 августа Тверской суд назначил ему административный арест - 20 тысяч рублей - за участие в массовой акции, помешавшей работе транспорта и объектов жизнеобеспечения.

Ранее 3 сентября Тверской суд приговорил к трем годам колонии Ивана Подкопаева, который распылил "в сторону" силовиков баллончик с газом. Подсудимый признал, что применил баллончик, но заверял, что не хотел причинить ущерб полицейским и росгвардейцам, а просто среагировал на то, что они начали теснить с помощью металлических ограждений толпу, в которой были женщины и дети.

Также в этот день суд назначил пять лет колонии блогеру Владиславу Синице за твит о возможных расправах над детьми силовиков, разгонявших протестующих.

В этот же день СКР сообщил о прекращении уголовного преследования пяти фигурантов "дела 27 июля", в действиях которых не нашли состава преступления. Еще двух фигурантов дела - студента ВШЭ Егора Жукова и сборщика подписей для Любови Соболь Сергея Фомина - СК попросит перевести под домашний арест.

Иван Подкопаев, распылил баллончик, признал вину. Прокурор просил 3 года 4 месяца, суд назначил 3 года общего режима.

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