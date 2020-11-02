Фигурант "московского дела" Беглец вышел на свободу по УДО

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Фигурант дела о летних беспорядках в Москве прошлым летом Данила Беглец вышел на свободу из колонии в Мценске (Орловская область), сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев.

По его словам адвоката, Беглец провел под стражей более 450 дней.

Как сообщалось, 20 октября Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Беглеца.

Тверской суд Москвы 3 сентября 2019 года назначил Беглецу два года колонии общего режима, признав его виновным в применении не опасного для здоровья насилия в отношении полицейского на акции протеста 27 июля в центре Москвы (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Согласно фабуле дела, Беглец участвовал в не согласованном с органами исполнительной власти мероприятии на пересечении Большой Дмитровки и Камергерского переулка. По данным следствия, он схватил прапорщика полиции Никитина за руку и одернул ее, из-за чего потерпевший испытал боль.

Мосгорсуд 7 октября 2019 года оставил приговор без изменений. В свою очередь Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 марта заменил Беглецу место отбывания наказания на колонию-поселение.