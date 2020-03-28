Для московских врачей старше 65 лет сохранят льготный проезд на время ограничений

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в общественном транспорте Москвы.

"База врачей уже передана в ГУП города Москвы "Московский социальный регистр", который занимается оформлением социальных карт", - сообщили " Интерфаксу" в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

В соответствии с указом мэра Москвы, в столице временно приостановлено действие социальных карт для бесплатного проезда в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, а также для студентов колледжей и вузов.

Эта мера не применяется к лицам старше 65 лет, которые являются работниками здравоохранения (кроме стоматологических клиник) и не имеют хронических заболеваний, отметили в штабе.