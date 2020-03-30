"Аэропорты Регионов" пообещали бесплатно кормить пожилых людей на карантине
Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Аэропорты Регионов", входящий в ГК "Ренова", будет ежедневно обеспечивать бесплатным питанием людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса COVID-19.
В компании готовы каждый день готовить более 3 тысяч рационов.
"Аэропорты Регионов" подчеркивают, что идут на этот шаг, несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты. Однако в компании подчеркивают, что хотят сделать вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией.
Инициатива будет реализовываться совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые будут определять конкретных адресатов и обеспечат доставку. Акция продлится как минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей.