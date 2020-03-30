"Аэропорты Регионов" пообещали бесплатно кормить пожилых людей на карантине

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Холдинг "Аэропорты Регионов", входящий в ГК "Ренова", будет ежедневно обеспечивать бесплатным питанием людей старше 65 лет, находящихся дома на карантине из-за коронавируса COVID-19.

В компании готовы каждый день готовить более 3 тысяч рационов.

"Аэропорты Регионов" подчеркивают, что идут на этот шаг, несмотря на тяжелое экономическое положение авиационной отрасли в целом и убытки, которые несут аэропорты. Однако в компании подчеркивают, что хотят сделать вклад в общие усилия по борьбе с эпидемией.

Инициатива будет реализовываться совместно с волонтерскими организациями и службами социальной защиты, которые будут определять конкретных адресатов и обеспечат доставку. Акция продлится как минимум до 15 апреля на время действия карантина для пожилых людей.

Кейтеринговые службы аэропортов Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Стригино (Нижний Новгород) и Платов (Ростов-на-Дону) будут ежедневно производить рационы питания, включающие завтрак, обед и ужин, для одиноких пенсионеров.

В связи с угрозой распространения в России новой коронавирусной инфекции COVID-19 большинство регионов с конца марта по 14 апреля обязали соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет. В ряде регионов на самоизоляции должны находиться все граждане.