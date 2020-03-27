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Собянин попросил москвичей не выходить из дома девять дней без крайней нужды

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан оставаться дома с 28 марта по 5 апреля.

"Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении Собянина, опубликованном на сайте мэра и правительства столицы в пятницу вечером.

По словам мэра, такая мера сработает только в одном случае: если все москвичи и каждый из них по отдельности будет соблюдать простое правило.

"Все девять дней надо просидеть дома - в квартире или на даче", - заявил руководитель Москвы.

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Собянин попросил москвичей не приглашать гостей и самим не ходить в гости, а также без крайней нужды не посещать магазины.

"Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи", - говорится в обращении.

Мэр Москвы также попросил максимально строго соблюдать домашний карантин.

"Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно", - заявил Собянин.

Он добавил: "От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома".

25 марта в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей с сохранением зарплат, чтобы сдержать распространение коронавируса.

Москва COVID-19 Сергей Собянин

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