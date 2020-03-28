В России зафиксированы 228 новых случаев заражения коронавирусом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В России за сутки выявлены 228 новых случаев заражения коронавирусом в 26 регионах, всего их стало 1264, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в России.

В частности, 114 новых случаев зарегистрированы в Москве, 36 - в Московской области, 11 - в Санкт-Петербурге. Еще у восьми человек COVID-19 диагностирован в Краснодарском крае, у шести - в Бурятии, у пяти - в Ивановской области. По 4 случая заболевания пришлись на Ленинградскую, Свердловскую, Челябинскую, Сахалинскую области и Красноярский край, по 3 - на Липецкую, Тульскую, Калининградскую, Нижегородскую области и Татарстан.

По два человека с коронавирусом выявлены в Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях, по одному - в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, в Пермском крае, Адыгее и Крыму.

Из больниц за сутки выписаны четверо пациентов: двое в Тверской области, один в Самарской и еще один - в Томской области. Всего на данный момент выздоровели 49 человек.

В оперштабе подтвердили смерть четвертого пациента с коронавирусом в Москве, о которой сообщалось накануне.

Ранее в субботу в правительстве Оренбургской области сообщили о смерти пятого пациента, у которого был диагностирован COVID-19. Это 57-летний мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.