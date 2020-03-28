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У пятой скончавшейся в Москве пациентки с COVID-19 были проблемы с сердцем

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Москве скончалась 69-летняя женщина, у которой был диагностирован COVID-19. Женщина страдала от кардиосклероза, атеросклероза второй степени и хронического пиелонефрита.

"При поступлении в больницу у пациентки 69 лет была подтверждена двухсторонняя пневмония. Врачи провели все необходимые обследования, комплексное лечение, в том числе в отделении реанимации, однако спасти женщину не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы в субботу.

В департаменте здравоохранения подчеркнули необходимость неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания.

"В связи с появившимися публикациями в СМИ обращаем внимание на то, что умершая, врач-эпидемиолог по профессии, работала преподавателем в вузе и с больными коронавирусной инфекцией не контактировала",- сказал собеседник агентства.

Это пятый летальный исход в российской столице среди пациентов с COVID-19. Также известно об одном умершем в Оренбурге и еще одном - в Петербурге.

Москва

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