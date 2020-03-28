В Петербурге умер пациент с коронавирусом

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Боткинской инфекционной больнице Санкт-Петербурга в субботу скончался пациент с коронавирусом COVID-19, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Я хочу вас проинформировать, что буквально сегодня мы потеряли одного человека в больнице имени Боткина. Причина будет выяснена после вскрытия. У нас уже есть одна потеря", - сказал Беглов журналистам.

По его словам, погибший приехал из-за границы 1 марта, коронавирус у него был выявлен через 19 дней. "Коронавирус живет не только 14 дней, а может жить до 28 дней, и только тогда может проявиться. Это опасная вещь", - сказал Беглов.

Он напомнил горожанам о необходимости соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. "С утра ситуация была одна, к обеду она стала другая. Все зависит от того, насколько мы сегодня сможем донести до нашего города, что это действительно опасно, что нужно самоизолироваться, нужно соблюдать гигиену, мыть руки", - сказал губернатор.

Ранее сообщалось о смерти четверых пациентов в Москве и одного - в Оренбурге. По официальным данным, в России зафиксированы 1264 случая заболевания коронавирусом.