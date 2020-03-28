В Оренбурге скончался пациент с коронавирусом

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Оренбурге умер пациент с коронавирусом, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе правительства региона в субботу.

"Умер первый пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке - 57 летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким", - сказал собеседник агентства.

Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова на транслируемом в соцсети брифинге подтвердила информацию о смерти пациента. "К сожалению, мы потеряли пациента. Он умер сегодня утром, сегодня будет вскрытие. Пациент имел хроническую патологию. Он вовремя был переведен из Бузулука в Оренбург, получал все необходимые препараты, вовремя был переведен на ИВЛ, постоянно получал консультации консилиума", - сказала министр.

Она отметила, что в регионе коронавирус диагностирован у четырех человек, в том числе у жителя Бузулука, а также контактировавшего с ним ребенка, он здоров. Кроме того, COVID-19 подтвержден у двоих взрослых 67 и 40 лет, которые также вернулись из-за границы. Они находятся в состоянии средней тяжести.

Как сообщалось, 57-летний житель Бузулука Оренбургской области со 2 по 14 марта путешествовал по странам Европы - Франции, Испании, Турции. Он прилетел в аэропорт Самары, после чего добрался на машине до Бузулука. После обратился в больницу в связи с ухудшением самочувствия. По данным на утро 27 марта, мужчина находился в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось о смерти четырех пациентов с коронавирусом в Москве. По официальным данным, всего в России коронавирус был диагностирован у 1036 человек. Большинство случаев заражения - 703 - выявлены в Москве.