В Москве скончался 90-летний пациент с коронавирусом

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В одной из московских больниц скончался пациент с коронавирусом, у которого была диагностирована пневмония, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом COVID-19.

Там уточнили, что 90-летний пациент страдал от хронической ишемии мозга, энцефалопатии и паркинсонизма.

"Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов в подтвержденным коронавирусом достигло шести человек.

25 марта оперативный штаб Москвы подтвердил первые две смерти пациентов с коронавирусом - это пожилые пациенты, у которых развилась пневмония.

В минувшую пятницу стало известно о кончине 70-летней пациентки с двусторонней пневмонией и положительным результатом на COVID-19, а также 56-летней пациентки, не имевшей одного легкого после перенесенного онкологического заболевания.

В субботу сообщалось о смерти зараженной коронавирусом 69-летней женщины с двусторонней пневмонией.