Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан в связи с распространением коронавируса соблюдать в общественных местах дистанцию не менее 1,5-2 метров.

"В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция - 1,5-2 метра друг от друга", - написал Собянин в воскресенье на личном сайте.

Он также рекомендовал работающим магазинам и аптекам, где это возможно, сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было соблюдать дистанцию между собой. "Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию. От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких", - заявил Собянин.

Он отметил, что, по данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети абонентов старше 65 лет, которых ранее обязали соблюдать режим самоизоляции, не выходят из дома. Однако 20% пенсионеров все же совершали большие поездки.

Мэр вновь обратился к горожанам с настоятельной рекомендацией не выходить в ближайшую неделю из дома. "Прошу вас, берегите себя. Всю ближайшую неделю вам и всем остальным москвичам надо оставаться дома. А если вы все же находитесь на улице или в магазине - соблюдайте безопасную дистанцию", - призвал Собянин.