За сутки в России выявлены еще 270 случаев заболевания коронавирусом

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В России зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19.

"В Российской Федерации на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье.

В Москве выявлены 197 новых случаев заболевания, в Подмосковье - 27. Еще по 5 случаев пришлись на Санкт-Петербург и Пензенскую область, по 4 - на Чечню и Коми, по 3 - на Челябинскую и Омскую области. Еще по 2 случая обнаружены в Ленинградской, Мурманской и Новгородской областях и в Хабаровском крае.

По одному новому случаю отмечено сразу в 14 регионах: в Белгородской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Кировской, Тюменской, Иркутской, Новосибирской, Томской и Амурской областях, Башкирии, Мордовии, Якутии и в Ханты-Мансийском автономном округе.

Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов с коронавирусом за сутки. Из них два зафиксированы в Москве, по одному - в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.

Между тем 15 человек за сутки выписаны из больниц, из них 10 в Москве, двое в Подмосковье, по одному в Свердловской и Кемеровской областях, а также в Краснодарском крае. Всего в России выздоровели 64 человека, переболевших COVID-19.