Умер бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов

Бывший глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Валентин Горбунов, который до марта 2020 года являлся председателем Мосгоризбиркома, скончался на 67-м году жизни в воскресенье, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Сегодня не стало Валентина Павловича Горбунова. Он с середины 1990-х годов руководил Мосгоризбиркомом и внес огромный вклад в его становление и проведение большого числа выборов во все уровни власти", - написал Собянин на своей странице в твиттере.

По словам мэра Москвы, в последний год Горбунов тяжело болел. "Мои соболезнования родным и близким", - написал Собянин.

Валентин Горбунов ушел с должности председателя комиссии по состоянию здоровья по собственному желанию 16 марта, однако остался в статусе члена горизбиркома с правом решающего голоса. Он возглавлял столичный избирком на протяжении 25 лет, работал в комиссии с 1993 года.