Главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Ермолов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По результатам тайного голосования Московской городской избирательной комиссии в четверг ее новым председателем избран Юрий Ермолов, пришедший на смену Валентину Горбунову, возглавлявшему МГИК последние 25 лет.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за кандидатуру Ермолова, который ранее был заместителем главы МГИК, проголосовало 10 членов комиссии из 10 присутствовавших на заседании (всего в комиссию входит 14 человек).

Кандидатура Ермолова в среду была одобрена на заседании Центризбиркома и внесена на рассмотрение Мосгоризбиркома.

17 марта стало известно, что Мосгоризбирком отправил в отставку своего председателя Валентин Горбунов на основании его личного заявления. В Мосгоризбиркоме отметили, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.