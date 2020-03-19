Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58

Главой Мосгоризбиркома избран зампред комиссии Ермолов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - По результатам тайного голосования Московской городской избирательной комиссии в четверг ее новым председателем избран Юрий Ермолов, пришедший на смену Валентину Горбунову, возглавлявшему МГИК последние 25 лет.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", за кандидатуру Ермолова, который ранее был заместителем главы МГИК, проголосовало 10 членов комиссии из 10 присутствовавших на заседании (всего в комиссию входит 14 человек).

Кандидатура Ермолова в среду была одобрена на заседании Центризбиркома и внесена на рассмотрение Мосгоризбиркома.

17 марта стало известно, что Мосгоризбирком отправил в отставку своего председателя Валентин Горбунов на основании его личного заявления. В Мосгоризбиркоме отметили, что Горбунов остается в действующем составе комиссии.

Мосгоризбирком Юрий Ермолов

Новости по теме

Новости

Актер Кирилл Емельянов стал фигурантом дела об оскорблении полицейского

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

Общественники Москвы призвали выпустить из СИЗО обвиняемых в нетяжких преступлениях

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

"Шереметьево" с 20 марта закроет два международных терминала

Москвичка обжаловала в суде принудительную госпитализацию по коронавирусу

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве

Оперштаб по COVID-19 раскрыл причину смерти пациентки с коронавирусом в Москве
Пандемия коронавируса

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В московские суды до 10 апреля будут пускать только участников процессов

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

Оперштаб по COVID-19 опроверг информацию о комендантском часе в Москве

В интернет утекла база данных клиентов столичных ресторанов и магазинов

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве

Минобороны опровергло сообщения о комендантском часе в Москве
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');