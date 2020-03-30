Пациентам, лечащимся от коронавируса на дому в Москве, ужесточили режим

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Люди, которые будут лечиться в столице от коронавируса на дому, ужесточили режим.

Как заявила в понедельник в эфире Первого канала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, обязательным условием для таких пациентов станет необходимость 24 часа в сутки сообщать свою геолокацию.

Чиновница также сообщила, что в Москве более 500 человек "оставили на лечении на дому, большинство из них соблюдают карантин и все меры предосторожности".

Ракова рассказала, что от пожилых людей поступило более 40 тыс. заявок.

"Более 40 тысяч заявок на социальные услуги от людей пожилого возраста, которые соблюдают обязательный режим самоизоляции, поступило на горячую линию по вопросам коронавируса в Москве", - сообщила журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сказала, что наибольшее количество обращений связаны с вопросами по доставке продуктов и лекарств в период изоляции.

"В основном люди обращаются с просьбой купить и доставить продукты, лекарства, погулять с собакой. У нас развернутая сеть волонтеров и социальных работников, которые такую помощь людям оказывают", - отметила Ракова.

Ранее заммэра Москвы также поясняла, что пациент на домашнем лечении подписывает информированное согласие и обязуется не нарушать режим самоизоляции. Врачи скорой в свою очередь фотографируют больного и передают снимок в базу данных системы видеонаблюдения.

Ракова подчеркнула, что большинство пациентов ответственно относятся к своему здоровью и безопасности окружающих, но есть и исключения, например, больной с коронавирусом, который нарушил режим самоизоляции и "решил прогуляться", но с помощью полиции был доставлен в стационар.