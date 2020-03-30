В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Пациенты в возрасте от 76 до 86 лет имели хронические заболевания

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Четыре пациента с диагнозом коронавирус скончались в Москве.

"В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на коронавирус. Возраст пациентов - от 76 до 86 лет. Двое из них находились на искусственной вентиляции легких", - сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве.

Таким образом, общее число скончавшихся в Москве пациентов с подтвержденным коронавирусом достигло 11.