Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер

Анастасия Ракова Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы с понедельника ввели режим обязательной самоизоляции в связи с тем, что многие москвичи не прислушались к призывам минимизировать с 28 марта контакты с другими людьми и по возможности остаться дома.

"Это (усиление режима самоизоляции - ИФ) - следствие того недопонимания, которое было у многих - тех, кто не хотел менять свой привычный образ жизни, кому тяжело посадить себя на изоляцию. Поэтому вынуждены были немножечко ужесточить режим. Мы видим, как сейчас идет взрывной рост заболеваемости по всему миру и не можем не обращать внимание на это внимания. Мы будем работать на опережение, чтобы смягчить эту ситуацию, в первую очередь, в Москве", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью программе "Время" Первого канала в понедельник.

По ее словам, в прошедшие выходные не все москвичи прислушались к настоятельным рекомендациям не выходить на улицу и активно провели выходные.

"Десятки тысяч людей выходили в парки, делали шашлыки, играли на спортивных и детских площадках, что в современном мире небезопасно. Поэтому вчера был принят указ, в котором оговорены случаи, при которых человек может покидать свой дом. Мы видим, что ситуация существенно улучшилась", - отметила вице-мэр.

По ее словам, жесткие меры по самоизоляции снизят распространение коронавируса.

Она добавила, что в Москве все больше случаев выявления коронавирусной инфекции у тех, кто не выезжал в последние недели за границу.