Мосгордума 1 апреля рассмотрит закон об ответственности за нарушение самоизоляции

Нарушившим самоизоляцию будет грозить штраф до 3 тыс. руб., при повторном нарушении - до 50 тыс. руб.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Мосгордума на внеочередном заседании в среду рассмотрит законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями столицы режима самоизоляции.

"В повестке заседания два вопроса. Сначала рассмотрим законопроект об установлении ответственности за нарушение жителями города режима самоизоляции. Речь идет о внесении изменений в закон "Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве" и столичный Кодекс об административных правонарушениях", - сообщил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников журналистам.

"Также депутаты рассмотрят проект постановления о внесении изменений в отдельные постановления Мосгордумы, касающиеся организации проведения заседаний столичного парламента в режиме видеоконференций", - добавил он.

Размеры штрафов

Для здоровых граждан, нарушивших правила поведения, введенные, в частности, указом мэра Москвы или губернатора Подмосковья, максимальный штраф составит 50 тысяч рублей.

"На таких граждан будет распространяться новая статья КоАП, предусматривающая ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", - сказал "Интерфаксу" во вторник первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

Он отметил, что речь идет о тех гражданах, которые, например, проигнорировав установленные правила, пошли гулять в парк или без особой надобности направились за покупками на другой конец города.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, то на граждан будет налагаться штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо тогда, когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечет причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и для юрлиц штраф составит от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Первый замглавы председателя комитета Госдумы по госстроительсву и законодательству Юрий Синельщиков отметил, что это данная ответственность касается именно граждан, которые не являются носителями вируса COVID-19.

Другие "антивирусные" законы

Однако, как отметили ряд опрошенных "Интерфаксом" профильных депутатов, эти санкции для нарушивших указания мэра Москвы Сергея Собянина или губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, или руководителя любого другого региона РФ, можно будет применять только после вступления в силу принятых сегодня "антивирусных" законов.

В частности, это касается закона о наделении правительства РФ правом вводить режим ЧС или режим повышенной готовности. Эта инициатива также дает право госорганам субъектов РФ в условиях ЧС устанавливать обязательные для исполнения правила поведения.

При этом субъекты РФ с учетом особенностей чрезвычайной ситуации на территории субъекта или угрозы ее возникновения во исполнение правил поведения могут устанавливать дополнительные обязательные для исполнения правила.

При этом в принятом законе указано, что устанавливаемые субъектом правила не могут противоречить тем, которые уже установлены правительством РФ.