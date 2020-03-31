Более половины регионов РФ ввели обязательный режим самоизоляции

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Всеобщие ограничительные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции введены в 51 регионе России.

"Власти 51 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса. Накануне ограничительные меры ввели в Москве и Московской области", - говорится в сообщении, размещенном на официальном телеграм-канале информационного центра по борьбе с COVID-19 стопкоронавирус.рф.

Региональные меры повторяют шаги, которые сделала столица и Подмосковье: покидать квартиру и дом запрещено во всех случаях, кроме поездок на работу, обращения за неотложной медпомощью, наличия прямой угрозы здоровью, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, выноса мусора и выгула домашних животных на расстоянии 100 м от дома.