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Апрель в Москве начнется с "нешуточной зимы"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - После резкого похолодания и снегопада в Московском регионе начнет теплеть, но постепенно, а к выходным прогнозируется до +11 тепла, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сегодняшняя холодная погода связана с резким изменением воздушных масс с южных на северные. Пришла зима к первому апреля, совсем нешуточная зима", - сказал Вильфанд.

По его словам, после снегопада во вторник высота снежного покрова в Москве выросла местами до 8 см, температура воздуха 31 марта была ниже нормы на 2-3 градуса. Вместе с тем, Вильфанд отметил, что выпадение снега в конце марта - не большая редкость, такое случается в среднем раз в четыре года.

В дальнейшем резкого потепления не ожидается, хотя дневные температуры будут постепенно расти - в среднем на 2-3 градуса в день.

В среду 1 апреля без осадков, к обеду воздух прогреется до +3...+5 градусов за счет временами проглядывающего из облаков солнца. В четверг днем будет +5...7, в пятницу +8...10, ночные температуры не будут опускаться ниже нулевой отметки, осадки возможны в виде дождя и ночью в виде мокрого снега. Все дни будет ветрено и некомфортно - порывы будут достигать 15-17 м/с.

Снег при такой погоде сойдет к концу недели, отметил Вильфанд.

В субботу и воскресенье днем прогнозируется до +9...+11 градусов, осадки не исключаются. Предварительные расчеты на начало следующей недели говорят о том, что резких изменений в погоде не будет.

"Дальше резкого похолодания сейчас мы не видим. Большинство расчетов показывают, что температура будет около и выше 10 градусов", - сказал собеседник агентства.

Роман Вильфанд Москва

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