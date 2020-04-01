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Мэрия Москвы исключила утечку личных данных из-за приложения "Социальный мониторинг"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Личные данные пользователей мобильного приложения "Социальный мониторинг", которое будет контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время курса лечения, будут защищены, заявил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко в среду.

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"Беспокоиться совершенно не о чем: ничего никуда не уходит, все отрабатывается в соответствии с законом о персональных данных на серверах, защищенных в нашем центре обработки данных в Москве", - сказал Лысенко в прямом эфире канала "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее глава департамента сообщил, что пациенты, проходящие курс лечения от коронавирусной инфекции на дому, будут использовать специальное мобильное приложение "Социальный мониторинг". По его словам, полноценная версия приложения будет доступна с завтрашнего дня.

По словам Лысенко, приложение позволит контролировать нахождение пациента с коронавирусом дома во время прохождения курса лечения, "обеспечивая его самодисциплину".

Лысенко также сообщил, что в случае отсутствия телефона, на который можно установить приложение, или нежелания ставить его на свой телефон власти будут выдавать другой аппарат на время лечения.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва

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