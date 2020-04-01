Роскомнадзор обещал проверить "Социальный мониторинг" при появлении в открытом доступе

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор проверит приложение "Социальный мониторинг" на соответствие законодательству о персональных данных, на которое пожаловалась "Открытая Россия", если оно появится в публичном доступе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время данного приложения нет ни в Google Play, ни в App Store. В случае появления приложения в данных сервисах Роскомнадзор его изучит и даст оценку на соответствие законодательству о персональных данных", - сообщили в пресс-службе на вопрос "Интерфакса" о жалобе руководителя "Открытой России" в среду.

"При отсутствии действующего приложения подобный анализ невозможен", - отметили в ведомстве.

Ранее в среду глава "Открытой России" Анастасия Буракова сообщила "Интерфаксу", что направила в Роскомнадзор жалобу, в которой просит признать незаконным приложение "Социальный мониторинг", созданное для отслеживания жителей Москвы во время карантина из-за распространения коронавируса.

"Формальное основание, по которому Роскомнадзор блокирует неугодные ему сайты, это нахождение какой-либо части персональных данных гражданина, в данном случае это изображения, на серверах за рубежом. Мы видим, что в приложении, которое разработали для мэрии, имеется такой элемент", - сказала она в беседе с корреспондентом агентства.

Глава "Открытой России" просит признать деятельность приложения незаконной, включить его страницу в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, а также признать, что оно обрабатывает информацию с нарушением законодательства России.

Приложение "Социальный мониторинг" ранее появилось в Google Play. Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил в эфире радио "Эхо Москвы", что приложение предназначено для мониторинга нахождения пациентов с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, добровольно выбравших пребывание на дому и обязавшихся соблюдать карантин.

Между тем, позднее в департаменте "Интерфаксу" пояснили, что полноценная версия приложения "Социальный мониторинг" заработает в ближайшие дни.

"Оно позволит правоохранительным органам убедиться в том, что гражданин соблюдает режим изоляции и не выходит из дома. В случае нарушения карантина приложение будет уведомлять об этом правоохранительные органы", - сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

По словам собеседника агентства, приложение будет автоматически отслеживать геолокацию пользователя. "При этом фиксируется не трек перемещения, а исключительно факт покидания адреса самоизоляции, которое пользователь указал в своей анкете. Чтобы убедиться в том, что пользователь находится рядом с телефоном, приложение будет периодически направлять пользователю push-уведомления с запросом дополнительной идентификации с помощью фотографии", - отметили в департаменте.

Как пояснили в пресс-службе, приложение не планируют использовать для всех жителей города.

Как цитирует пресс-служба слова главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, данные, к которым будет иметь доступ приложение, не будут храниться на иностранных серверах.

"Приложением будут пользоваться пациенты, которые выбрали лечение на дому и подписали необходимое согласие. В этом документе в том числе полностью прописано, к каким данным смартфона получит доступ приложения. Все данные, которые пользователи передадут приложению, будут храниться на серверах департамента информационных технологий, которые расположены на территории России", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Лысенко.

Он также сообщил, что регистрация в приложении сделана максимально простой, чтобы пациентам в тяжелой ситуации было проще ее пройти.

"Если у пациента нет смартфона или он по какой-либо причине не хочет ставить на свой телефон это приложение, на время карантина будет предоставляться другой аппарат. По завершении лечения его необходимо будет вернуть в департамент информационных технологий", - добавил Лысенко.