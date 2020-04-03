Патриарх начал объезд Москвы с иконой "Умиление" для избавления от коронавируса

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл около 16:00 начал объезд российской столицы с иконой Божьей Матери "Умиление", перед которой молился Серафим Саровский.

В ходе объезда патриарх совершает молитву об избавлении от эпидемии. Ранее он обратился к верующим, призвав молиться вместе с ним.

Святейший Патриарх Кирилл совершит объезд Москвы с иконой Божией Матери "Умиление"https://t.co/GKyPnGKHkj pic.twitter.com/CtISOqVrIx — Красноярская епархия (@kerpc) April 1, 2020

Патриарший кортеж едет по внешней стороне МКАД, протяженность которой составляет 109 км. После объезда города икона будет доставлена в Богоявленский кафедральный собор, где патриарх совершит утреню праздника Похвалы Богородицы.