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Православные священники облетели Кузбасс с молитвой об избавлении от коронавируса

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Четыре православных священника по благословлению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха 5 апреля пролетели около 900 км над территорией Кузбасса, молясь, чтобы регион был избавлен от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кузбасской митрополии.

Пандемия коронавируса

Перед вылетом священники окропили святой водой самолет и взлетно-посадочную полосу, а во время полета - крупные населенные пункты.

"Крестные ходы в городах и населенных пунктах проводятся для того, чтобы чудотворными иконами, крещенской водой освятить места проживания горожан, привлечь силу Божию и Его благодать для преодоления зла. Это не борьба с коронавирусом и, тем более, не дезинфекция мест проживания святой водой", - цитирует пресс-служба митрополита Аристарха.

В особой молитве приняли участие благочинный I Кемеровского округа протоиерей Александр Гусаков, благочинный II Кемеровского округа протоиерей Константин Федяев, ключарь Знаменского кафедрального собора протоиерей Виталий Макаров и диакон Вячеслав Ланский.

Общая протяжённость полёта составила около 900 километров. Маршрут пролегал через Мариинск, Яю, Анжеро-Судженск, Тайгу, Топки, Промышленную, Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, Грамотеино, Белово, Инской, Бачатский, Трудармейский, Карагайлу, Киселёвск, Прокопьевск, Новокузнецк, Мыски, Междуреченск.

Как сообщалось, в Кемеровской области остается один зараженный COVID-19.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Испания вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса, опередив Италию. С 14 марта в стране был введен режим чрезвычайного положения и самый жесткий в Европе карантин. На фото: мальчик общается по видеочату с бабушкой и дедушкой в Пуэнтедеуме, Испания.
Кузбасс Кемеровская область РПЦ Аристарх

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