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РПЦ допустила проведение пасхальных служб без прихожан

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Верующие Русской православной церкви должны быть готовы к тому, чтобы ограничиться просмотром трансляции пасхального богослужения, заявил в четверг глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

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"Мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем", - сказал митрополит, отвечая на вопросы в эфире портала "Иисус".

При этом он добавил, что сама пасхальная служба не отменяется, равно как и освящение куличей, и что перед Страстной неделей патриарх объявит, будет ли возможность пускать верующих на службу. Как пояснил митрополит, все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

По словам представителя Церкви, вопрос о том, как именно в этом году пройдет празднование Пасхи, обсудит священный синод. "Сказать "Христос воскресе!" и "Воистину воскресе!" никакие санитарные службы нам не запретят", - уверен иерарх.

Митрополит особо отметил, что важно не нарушать режим самоизоляции, введенный ввиду распространения коронавируса. "Вы не предадите Христа, если не придете в храм, вы предадите Христа, если из-за вас кто-то заболеет", - пояснил он.

Митрополит Иларион также рассказал, что в период самоизоляции по договоренности со священником можно будет исповедоваться по телефону или скайпу.

Архиерей призвал смиренно отнестись к введенным ограничительным мерам. "Считайте, что мы оказались во чреве кита и этот кит в ближайшее время нас изблюет на землю, как он поступил с пророком Ионой", - провел митрополит Иларион параллель с известным эпизодом из Библии.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
РПЦ

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