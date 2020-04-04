Один человек погиб в результате взрыва газа в Орехово-Зуеве

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Четыре человека пострадали, один погиб в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуеве, сообщили "Интерфаксу" в субботу в МЧС России.

Информированный источник сообщил, что среди пострадавших есть 15-летний подросток, который получил перелом копчика. По его данным, пострадали также две женщины 57 лет и 47 лет, у них диагностированы черепно-мозговая травма и многочисленные переломы.

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